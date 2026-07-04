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Подозреваемый в убийстве девочки под Петербургом был членом правления СНТ

Подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти был членом правления СНТ.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области был членом правления СНТ в Тосненском районе, сообщает СНТ.

«Теперь, когда подозреваемый задержан, следователи разбираются в деталях. Мы знаем, что задержанный — достаточно известный житель нашего товарищества, член нашего правления», — говорится на странице сообщества СНТ «Захожье 2» в соцсети «ВКонтакте».

Там отмечают, что подозреваемый ранее не проявлял агрессии и не был замечен в неадекватном поведении.

В сообществе назвали произошедшее с ребенком большим горем, отметив, что это «страшное, невыносимое событие потрясло весь поселок».

Ранее сообщалось, что 42-летний подозреваемый в убийстве ребенка был задержан в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что это ранее судимый житель Тосненского района.

Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ «Захожье-5» в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

СК