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Спасатели ликвидировали возгорания в двух общежитиях

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорания в двух общежитиях Беларуси, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.by

Там отметили, что первое сообщение о возгорании поступило в субботу днем из агрогородка Улла Бешенковичского района: пожар произошел в общежитии на улице Кореневского.

Когда спасатели прибыли на место, из окна комнаты на втором этаже пятиэтажного здания шел дым.

«Жильцы покинули помещения самостоятельно», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Для ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

А второй пожар произошел в общежитии на улице Бровки в Минске, добавили в пресс-службе.

По информации МЧС, к моменту прибытия подразделений в одной из комнат на втором этаже горели постельные принадлежности.

После срабатывания системы оповещения администрация общежития организовала эвакуацию 15 человек.

Возгорание было оперативно ликвидировано спасателями. Пострадавших нет.

На месте работали семь единиц техники МЧС, специалисты устанавливают причины случившегося.

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