Днем 4 июля на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись две Lada Vesta. Один из водителей не соблюдал дистанцию и врезался в легковушку, которая ехала впереди. Авария произошла на 176 километре дороги, возле поселка Пышма. Движение транспорта на этом участке временно организовано в одну сторону.