Летевший в Минводы самолет вернулся в Стамбул из-за технических неполадок

Самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Стамбула в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт отправления из-за технической неполадки на борту. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в мессенджере «Макс».
По имеющимся данным, инцидент произошел 4 июля 2026 года. Воздушное судно с пассажирами на борту подало сигнал бедствия, а после приняло решение о возврате в Стамбул. Предварительной причиной стало срабатывание датчика, указывающего на неисправность системы кондиционирования. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.
«Организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в СК РФ.
Проверку по факту возвращения самолета проводит Минераловодский следственный отдел на транспорте.
KP.RU прежде сообщал, что недавно в США разбился частный самолет, на борту которого находились 12 человек. К сожалению, никто не выжил.