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Летевший в Минводы самолет вернулся в Стамбул из-за технических неполадок

СК России начал проверку по факту возврата в Стамбул самолета, который подал сигнал бедствия.

Источник: Комсомольская правда

Самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Стамбула в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт отправления из-за технической неполадки на борту. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в мессенджере «Макс».

По имеющимся данным, инцидент произошел 4 июля 2026 года. Воздушное судно с пассажирами на борту подало сигнал бедствия, а после приняло решение о возврате в Стамбул. Предварительной причиной стало срабатывание датчика, указывающего на неисправность системы кондиционирования. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в СК РФ.

Проверку по факту возвращения самолета проводит Минераловодский следственный отдел на транспорте.

KP.RU прежде сообщал, что недавно в США разбился частный самолет, на борту которого находились 12 человек. К сожалению, никто не выжил.

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