Летевший в Минводы самолет вернулся в Стамбул из-за технических неполадок

По имеющимся данным, инцидент произошел 4 июля 2026 года. Воздушное судно с пассажирами на борту подало сигнал бедствия, а после приняло решение о возврате в Стамбул. Предварительной причиной стало срабатывание датчика, указывающего на неисправность системы кондиционирования. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.