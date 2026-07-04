Четырехлетний мальчик выпал из окна в Ачинске и был госпитализирован

В Ачинске Красноярского края четырехлетний мальчик выпал из окна жилого дома. Ребенок госпитализирован, обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, мальчик не удержал равновесие, находясь на подоконнике, и сорвался вниз. В момент происшествия его мать находилась на кухне.
В полиции Красноярского края проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, передает Telegram-канал РЕН ТВ.
Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге в феврале: тогда мальчик упал с седьмого этажа вниз головой. Его поймал дворник, приехавший из Узбекистана.
В итоге у мужчины — переломы кисти и ребер, а у малыша — перелом ноги и травмы внутренних органов. После этого обоих пострадавших доставили в больницу. Матерью ребенка оказалась блогер Надежда Амрани.