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Девочка погибла во время урагана под Арзамасом

На крышу дома упали строительные конструкции.

Девочка погибла во время урагана в рабочем поселке Выездное под Арзамасом. Об этом сообщил мэр города Александр Щелоков на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, на крышу дома, в котором проживал ребенок, упали строительные конструкции.

«Большое горе. Соболезнования родителям и близким. Больно», — написал Щелоков.

На данный момент зафиксированы многочисленные нарушения энергоснабжения после ураганного ветра и падения деревьев и в городе, и в населенных пунктах округа. Есть вскрытые крыши частных домов в селах.

Бригады Арзамасского РЭС и соседних округов готовятся к работе.

«Уже понятно, что нужны будут дополнительные силы. Все на связи», — подчеркнул мэр.