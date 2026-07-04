Девочка погибла во время урагана под Арзамасом

Девочка погибла во время урагана в рабочем поселке Выездное под Арзамасом. Об этом сообщил мэр города Александр Щелоков на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, на крышу дома, в котором проживал ребенок, упали строительные конструкции.
«Большое горе. Соболезнования родителям и близким. Больно», — написал Щелоков.
На данный момент зафиксированы многочисленные нарушения энергоснабжения после ураганного ветра и падения деревьев и в городе, и в населенных пунктах округа. Есть вскрытые крыши частных домов в селах.
Бригады Арзамасского РЭС и соседних округов готовятся к работе.
«Уже понятно, что нужны будут дополнительные силы. Все на связи», — подчеркнул мэр.