ПВО за день уничтожила 92 украинских БПЛА над регионами России

Ранее сообщалось, что в ДНР пострадал сотрудник МЧС России — в него попал беспилотник во время тушения пожара. Мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше