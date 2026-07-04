Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за день уничтожила 92 украинских БПЛА над регионами России

Дежурными средствами противовоздушной обороны за период с 07:00 до 20:00 мск 4 июля были перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

Уничтоженные БПЛА зафиксированы над территориями Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в ДНР пострадал сотрудник МЧС России — в него попал беспилотник во время тушения пожара. Мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше