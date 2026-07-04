В деревне Башкирии произошёл пожар

На место пожара оперативно прибыли пожарные госкомитета Башкирии по ЧС и другие экстренные службы.
К счастью, в огне люди не пострадали. Причина пожара устанавливается.
Ранее МЧС Башкирии предупредило о правилах безопасности в наступившие выходные.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше