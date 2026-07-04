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В деревне Башкирии произошёл пожар

Сегодня в деревне Чандар Нуримановского района произошёл пожар. Сигнал о возгорании частного жилого дома поступил в Центр обработки вызовов Системы-112.

Источник: МЧС РФ

На место пожара оперативно прибыли пожарные госкомитета Башкирии по ЧС и другие экстренные службы.

К счастью, в огне люди не пострадали. Причина пожара устанавливается.

Ранее МЧС Башкирии предупредило о правилах безопасности в наступившие выходные.

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