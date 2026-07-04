5-летняя девочка погибла в результате обрушения стены в Арзамасском округе

Обрушение стены строящегося личного жилого дома произошло на улице 2-я линия в рабочем посёлке Выездное в городском округе город Арзамас 4 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Под завалами оказалась 5-летняя девочка. Она погибла. Ее тело достали спасатели.
По факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
«Допрашиваются свидетели и назначаются экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства регионального СК», — говорится в сообщении.
Напомним, что летом 2025 года в результате обрушения стены в Нижнем Новгороде погиб мальчик.
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