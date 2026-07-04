Ураган под Арзамасом убил ребёнка — на пятилетнюю девочку рухнула стена дома

В рабочем посёлке Выездное Арзамасского района Нижегородской области в результате обрушения стены частного дома погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков. По его словам, ураганный ветер привёл к многочисленным нарушениям энергоснабжения и падению деревьев. Строительные конструкции обрушились на крышу дома, где находился ребёнок.