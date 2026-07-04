Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили более 90 беспилотников ВСУ над Россией за день

Средства ПВО уничтожили 92 беспилотника Вооруженных сил Украины над российской территорией с 7:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Средства ПВО уничтожили 92 беспилотника Вооруженных сил Украины над российской территорией с 7:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской и Тверской областями, а также над Крымом и Азовским морем.

В Белгородской области при атаках пострадали двое жителей. Несколько сел Корочанского округа обесточены из-за повреждения линии электропередачи, сообщил оперштаб региона.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше