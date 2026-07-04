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В Китае два человека погибли от наводнения, страну атакуют сразу два тайфуна

Два человека погибли в результате наводнения в Китае, ещё двое числятся пропавшими без вести. Север страны уходит под воду после сильных ливней, а на юге одновременно бушует первый в этом году тайфун. Об этом пишет агентство Xinhua.

Источник: Life.ru

Китай под ударом стихии: наводнения, жертвы и сразу два мощных тайфуна в регионе. Видео © X/ Disaster News.

Сильнее всего пострадала провинция Хэбэй. После нескольких дней проливных дождей реки вышли из берегов, подтоплены жилые районы, разрушены дороги и мосты. Ведутся поисково-спасательные работы. Накануне тропический тайфун «Майсак» обрушился на остров Хайнань. Из-за штормового ветра с порывами до 23 м/с были отменены рейсы, приостановлено движение поездов и паромов, закрыты школы и туристические объекты.

Синоптики предупреждают, что в отдельных районах за двое суток может выпасть до 350 мм осадков, что повышает риск новых паводков и оползней. После прохождения Хайнаня тайфун, по прогнозам, выйдет в залив Бэйбу и затем достигнет суши на границе Китая и Вьетнама.

Одновременно в западной части Тихого океана усиливается ещё один циклон — тайфун «Бэви», который может в ближайшие дни перерасти в супертайфун.

Ранее землетрясение произошло в Венесуэле. В результате стихийного бедствия погибли 2645 человек. Количество пострадавших достигло 12 666, при этом спасёнными числятся 6 462 человека.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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