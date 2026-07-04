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ВСУ ударили артиллерией по детскому саду в Каменке-Днепровской

Под массированный обстрел попало здание детского сада № 1 «Барвинок».

Боевики Вооруженных сил Украины нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре и подвергли опасности жизни маленьких детей. Под артиллерийский обстрел 4 июля попало здание детского садика в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом преступлении в канале в МАХ сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Под массированный артиллерийский обстрел попало здание детского сада № 1 “Барвинок” города Каменка-Днепровская», — написал глава региона.

К счастью, обошлось без жертв. В момент атаки ни детей, ни сотрудников детского учреждения в здании не оказалось. Однако само здание серьезно пострадало.

«В результате прямого попадания снаряда в кровлю дошкольного образовательного учреждения повреждены крыша и остекление. К счастью, в момент обстрела дети и сотрудники в здании отсутствовали. Пострадавших нет», — написал Балицкий.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы, проводится оценка ущерба. Власти постараются восстановить объект в кратчайшие сроки.

Ранее KP.RU писал, что российские средства противовоздушной обороны сбили 92 беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией регионов России за день.

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