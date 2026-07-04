Nice Matin: бизнесмен Ермолаев вышел из комы после взрыва в Монако

В то же время 46-летняя дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области Анна Насобина, которая в тот день сопровождала бизнесмена, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. После госпитализации в больницу Ниццы, она перенесла операцию по ампутации ног и на протяжении последних дней ей регулярно делают переливание крови. Врачи допускают, что женщина может потерять ряд важных чувств вроде зрения и слуха, а также способность разговаривать. Получивший ожоги в результате взрыва 13-летний ребенок был доставлен в детскую больницу Ниццы и, по данным газеты, сейчас угрозы для его жизни полученные травмы не представляют.