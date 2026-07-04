Пятилетняя девочка погибла во время урагана в Нижегородской области

Мощный ураган обрушился на Урал 22 июня. В Свердловской области вихрь полностью разрушил 32 частных дома и оставил без электричества тысячи местных жителей, а в Челябинской области ветер снес купол храма, которому было более 200 лет. В результате стихийного происшествия пострадали 16 человек, одного из них госпитализировали. Разрушительный циклон двинулся на север Урала, но в южную и центральную часть региона непогода тоже может вернуться. Какие районы пострадали сильнее всего и стоит ли жителям ждать компенсаций, выясняла «Вечерняя Москва».