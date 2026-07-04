Украинский олигарх Ермолаев вышел из комы после покушения в Монако

Напомним, вечером 29 июня в центре Монако произошёл взрыв у входа в жилой дом, в результате которого пострадали трое членов одной семьи, включая ребёнка; по данным СМИ, одной из целей был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, ранее попавший под санкции Украины. На данный момент главной подозреваемой по делу является гражданка Украины, проживающая в Германии. Ранее Интерпол опубликовал ориентировку на неё. Французские средства массовой информации также не исключают причастности к покушению представителей украинской власти.