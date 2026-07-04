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В Нижегородской области из-за ураганного ветра погибла девочка

Ураганный ветер в Нижегородской области привел к обрушению части строительных конструкций, в результате чего погибла девочка. Об этом сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Ураганный ветер в Нижегородской области привел к обрушению части строительных конструкций, в результате чего погибла девочка. Об этом сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Инцидент произошел в поселке Выездное Арзамасского района.

«Погибла девочка в р. п. Выездное. Упали строительные конструкции на крышу дома», — написал Щелоков в социальной сети «ВКонтакте».

Градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибшей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура Нижегородской области контролирует установление обстоятельства гибели ребенка.