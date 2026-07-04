Прокуратура начала проверку после крупного пожара на складе в Ставрополе

Как сообщил глава города Иван Ульянченко, возгорание произошло днём в субботу. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация газового баллона. В результате происшествия пострадал один человек. Площадь пожара быстро увеличилась с 1 тысячи квадратных метров до 5 тысяч. Для борьбы с огнём были задействованы вертолёт Ми-8 МЧС России и аэромобильная группировка из более чем 160 человек и 36 единиц техники.