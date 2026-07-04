В Красноярском крае опрокинулись 12 вагонов грузового поезда

В Красноярском крае ЧП на железной дороге — сошли с рельс 12 пустых вагонов грузового поезда. ЧП произошло в 15.40 (11.40 мск.) на на однопутном перегоне Путевой пост 570 км — Кошурниково, который находится на юге Красноярского края. Об этом собщила пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).
Как пояснили представители железной дороги, в результате ЧП пострадавших нет, также отсутствует угроза экологии. Однако возможны задержки пассажирских поездов, следующих по маршрутам Абакан — Красноярск и Красноярск — Абакан.
«Произошел сход 12 порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Для ликвидации последствий схода направлены три восстановительных поезда», — говорится в сообщении.
При этом, по данным пресс-службы, оказалась повреждена опора контактной сети. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
Как писал KP.RU, утром 2 июля в 2.50 в Татарстане на перегоне Корса — Арск Горьковской железной дороги ОАО «РЖД» также с рельс сошли вагоны товарного поезда.