В Красноярском крае опрокинулись 12 вагонов грузового поезда

В Красноярском крае ЧП на железной дороге — сошли с рельс 12 пустых вагонов грузового поезда. ЧП произошло в 15.40 (11.40 мск.) на на однопутном перегоне Путевой пост 570 км — Кошурниково, который находится на юге Красноярского края. Об этом собщила пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).