Местонахождение пропавших на реке Иркут пока не установили

Во время сплава на надувных лодках по реке Иркут в Приангарье в местности между населенными пунктами Шаманка и Веденщина четырехлетний мальчик оказался в воде и его унесло течением. Спасти ребенка пытались двое мужчин. Их местонахождение так же, как и мальчика, не известно. Сотрудники МЧС ведут поиски пропавших. Возбуждено уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.