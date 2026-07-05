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Местонахождение пропавших на реке Иркут пока не установили

Местонахождение пропавших на реке Иркут 2 взрослых и ребенка пока не установили.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 4 июля — РИА Новости. Местонахождение ребенка, которого унесло течением на Иркуте, и взрослых, бросившихся его спасать, не установлено, сообщили РИА Новости в СУ СКР РФ по Иркутской области.

Во время сплава на надувных лодках по реке Иркут в Приангарье в местности между населенными пунктами Шаманка и Веденщина четырехлетний мальчик оказался в воде и его унесло течением. Спасти ребенка пытались двое мужчин. Их местонахождение так же, как и мальчика, не известно. Сотрудники МЧС ведут поиски пропавших. Возбуждено уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

«Во время привала четырехлетний мальчик оказался в реке, его унесло течением. Установлено, что ребенка бросились спасать двое мужчин. В настоящее время местонахождение взрослых и малолетнего не установлено», — сообщили в ведомстве.

Организатор сплава задержан СК в рамках уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

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