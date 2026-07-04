Под Волгоградом нашли тело девушки, которая недавно похоронила жениха

Трагедия произошла в ночь на 2 июля в селе Дубовое, где проживает менее тысячи человек. В местных телеграм-каналах писали, что незадолго до случившегося умер её молодой человек, с которым она планировала свадьбу. Как рассказали местные жители журналистам, молодой человек вернулся из армии в декабре прошлого года, спустя время он умер в Саратовской области.