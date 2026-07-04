В Эрфурте более 31 тысячи человек вышли на протесты против съезда АдГ

Ранее в германском городе Росток двое неизвестных напали на депутата земельного парламента от партии «Альтернатива для Германии» Михаэля Майстера. Двое мужчин приблизились к 51-летнему парламентарию и применили физическую силу. В результате нападения Майстер повредил руку. По сведениям правоохранителей, злоумышленники не только нанесли побои, но и выкрикивали оскорбления, назвав депутата нацистом из АдГ. Политик сам обратился в полицейский участок, после чего его доставили в больницу.