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Под Волгоградом в пруду нашли труп 48-летнего мужчины

В Михайловке Волгоградской области нашли выброшенный на берег труп 48-летнего мужчины. Страшную находку обнаружили.

В Михайловке Волгоградской области нашли выброшенный на берег труп 48-летнего мужчины. Страшную находку обнаружили очевидцы в 21:55 3 июля в пруду Маркин, неподалёку от хутора Княженский-2.

По информации собственных источников редакции, вечером погибшим, изрядно выпив, отправился купаться. Нырнув в воду, он неожиданно пропал. Отдыхающие кинулись на помощь волгоградцу, однако обнаружить утонувшего сразу не удалось.

Отметим, в СУ СК России по Волгоградской области подтвердили обнаружение трупа. Обстоятельства гибели мужчины в настоящее время устанавливают следователи.

Фото из архива ИА «Высота 102».