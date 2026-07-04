На саратовском пляже утонул 23-летний студент из Судана

Трагедия произошла 4 июля 2026 года. В акватории Волги, в районе пляжа «Городские пески», нашли тело без видимых признаков жизни. Погибшего из воды извлекли специалисты областной службы спасения, после чего передали его сотрудникам полиции.
«Следователем СК проведён осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.
Портал «СарИнформ» уточнил детали трагедии. По предварительным данным, погибшим может быть темнокожий гражданин Судана.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области в реке Старая Сура утонул 19-летний юноша. Сигнал в экстренные службы поступил вечером 3 июля, в 20:44. Установлено, что погибший 2007 года рождения купался в не оборудованном для этого месте. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.