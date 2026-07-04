На саратовском пляже утонул 23-летний студент из Судана

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в реке Старая Сура утонул 19-летний юноша. Сигнал в экстренные службы поступил вечером 3 июля, в 20:44. Установлено, что погибший 2007 года рождения купался в не оборудованном для этого месте. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.