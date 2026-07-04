Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На саратовском пляже утонул 23-летний студент из Судана

На городском пляже Саратова обнаружили тело 23-летний молодого человека. Об обстоятельствах происшествия рассказали в Следственном комитете по Саратовской области.

Источник: Life.ru

Трагедия произошла 4 июля 2026 года. В акватории Волги, в районе пляжа «Городские пески», нашли тело без видимых признаков жизни. Погибшего из воды извлекли специалисты областной службы спасения, после чего передали его сотрудникам полиции.

«Следователем СК проведён осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Портал «СарИнформ» уточнил детали трагедии. По предварительным данным, погибшим может быть темнокожий гражданин Судана.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в реке Старая Сура утонул 19-летний юноша. Сигнал в экстренные службы поступил вечером 3 июля, в 20:44. Установлено, что погибший 2007 года рождения купался в не оборудованном для этого месте. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.