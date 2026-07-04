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Три города и 11 округов обесточены в Запорожской области из-за аварии

В Запорожской области из-за аварии в системе энергоснабжения без электричества остались три города и 11 муниципальных округов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

По его словам, всего частичные или полные отключения затронули 14 муниципальных образований. В список вошли Каменско-Днепровский, Васильевский, Токмакский, Пологовский, Михайловский, Черниговский, Приазовский, Куйбышевский, Бердянский, Приморский и Мелитопольский округа, а также города Энергодар, Мелитополь и Бердянск.

Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Причины аварии уточняются, ведутся восстановительные работы.

Ранее и в Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Причиной стало технологическое нарушение в работе энергосистемы. В результате аварии электроснабжение было полностью прекращено на территории всей области.

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