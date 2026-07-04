В канале Сен-Мартен, где французам разрешили купаться, обнаружили тело мужчины

Ранее Life.ru писал, что июньская волна аномальной жары привела примерно к 3,7 тысячи дополнительных смертей во Франции, Бельгии и Нидерландах. По оценке специалистов, отрезок с 20 по 28 июня стал одной из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений в Европе. Тяжелее всего пострадала Франция. Как рассказала министр здравоохранения страны Стефани Рист, там за этот период насчитали 2025 дополнительных смертей.