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В Челябинске группа мужчин устроила перестрелку из сигнальных пистолетов

В Челябинске мужчина пострадал при конфликте с сигнальным пистолетом.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Предварительно, один человек пострадал в Челябинске при конфликте на улице, в котором, как сообщали СМИ, была использована ракетница, нападавших ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным «РЕН-ТВ», в Челябинске на улице произошла потасовка, во время которой использовали ракетницу. Судя по опубликованному прессой видео, мужчины достали сигнальный пистолет и выстрелили в оппонентов, затем началась драка.

«На данный момент известно, что в полицию Челябинска обратились очевидцы конфликта, в котором, предварительно, был один пострадавший. Нападавших ищут», — сказал собеседник агентства.