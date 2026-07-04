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Тело иностранца нашли на пляже в Саратове

На пляже «Городские пески» в Саратове спасатели извлекли из воды тело молодого человека.

На пляже «Городские пески» в Саратове спасатели извлекли из воды тело молодого человека. Инцидент произошел 4 июля 2026 года в акватории Волги. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Специалисты областной службы спасения подняли утонувшего из воды и передали сотрудникам полиции. Следственный комитет по Саратовской области проводит проверку по факту случившегося. Следователь уже осмотрел место происшествия.

Как уточняет портал «СарИнформ», погибшим, по предварительным данным, является 23-летний темнокожий студент из Судана. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее мы писали: Тело мужчины найдено в знаменитом парижском канале.

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