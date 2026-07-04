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Пожар на территории бывшего завода в Ставрополе локализовали

Пожарные локализовали крупное возгорание на территории бывшего завода в Ставрополе, площадь которого достигла пяти тысяч квадратных метров. Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в МЧС России.

Пожарные локализовали крупное возгорание на территории бывшего завода в Ставрополе, площадь которого достигла пяти тысяч квадратных метров. Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, специалисты также контролируют состояние атмосферного воздуха. Проведенные лабораторные исследования не выявили превышения допустимых концентраций вредных веществ.

Возгорание произошло днем 4 июля на складе, расположенном на территории частного регионального индустриального парка «Мастер». В результате происшествия пострадал один человек.

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту пожара. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства в сфере пожарной и промышленной безопасности, передает Telegram-канал Минприроды Ставропольского края.

2 июля возгорание произошло на складе на улице Кулакова в районе Строгино на северо-западе столицы. Площадь пожара составила почти 100 квадратных метров. Здание до приезда спасателей покинули около 50 человек.

30 июня пожар произошел в двухэтажном здании, расположенном на территории посольства Израиля на улице Большая Ордынка в Москве. Сообщалось, что горела оргтехника на площади пяти квадратных метров.

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