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Ураган обрушил крышу дома и убил пятилетнюю девочку в Нижегородской области

Маленькая девочка погибла во время урагана в Нижегородской области.

Источник: Комсомольская правда

В Арзамасском районе во время урагана погибли маленькая девочка. Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород».

«Большое горе! Погибла маленькая девочка в Выездном. Соболезнования родным и близким», — сообщил глава города Александр Щелоков.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Выездное Арзамасского района из-за непогоды, которая обрушилась на регион 4 июля. Шквалистый ветер и сильные дожди привели к разрушениям инфраструктуры. В результате непогоды часть конструкций дома упала на крышу, что привело к гибели девочки.

Ранее KP.RU сообщал, что на Арзамас и Арзамасский район 4 июля обрушился ураган. В регионе и отдельных населенных пунктах фиксируются многочисленные отключения света. У некоторых домов оказались вскрыты крыши. Бригады Арзамасского РЭС и соседних районов готовятся к устранению последствий ЧП.