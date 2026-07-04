Ураган обрушил крышу дома и убил пятилетнюю девочку в Нижегородской области

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Выездное Арзамасского района из-за непогоды, которая обрушилась на регион 4 июля. Шквалистый ветер и сильные дожди привели к разрушениям инфраструктуры. В результате непогоды часть конструкций дома упала на крышу, что привело к гибели девочки.