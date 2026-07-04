«Страна»: на трассе от Днепропетровска до Харькова повреждены все АЗС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Ни одна автозаправочная станция не функционирует по дороге из Днепропетровска в Харьков. Об этом пишет издание «Страна».
Расстояние между городами превышает 200 км. Издание опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором водитель замечает, что ему на этом пути не встретилось ни одной АЗС, где можно было бы залить топливо.
Ранее украинское издание NV со ссылкой на экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского сообщило, что более 150 автозаправочных комплексов сгорели на Украине за два месяца. Как отметил бывший украинский премьер (2010−2014) Николай Азаров, в стране начинается топливный кризис по вине Владимира Зеленского.