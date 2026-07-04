Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепропетровске прохожие забросали сотрудников ТЦК тротуарной плиткой

Жители Днепропетровска отбивали у сотрудников ТЦК мобилизуемого мужчину, а после применения газа и выстрела из пистолета забросали тротуарной плиткой автомобили военкомата.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровске сотрудник ТЦК применил огнестрельное оружие во время столкновения с местными жителями, которые пытались не допустить принудительной мобилизации мужчины. Информацию об инциденте распространили украинские СМИ.

На обнародованных кадрах видно, как работники военкомата силой заталкивают гражданина в микроавтобус, а мимо проходящие люди бросаются ему на помощь и пытаются отбить.

В ходе потасовки сотрудники ТЦК использовали газовый баллон против граждан, препятствовавших мобилизации. В какой-то момент один из работников военкомата достал пистолет, после чего на видео раздался звук выстрела.

Затем участники инцидента начали забрасывать тротуарной плиткой микроавтобус, в котором находился насильно мобилизованный. Позже люди переключились на вторую машину с работниками ТЦК, после чего оба автомобиля покинули место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Одессе девушка нанесла ножевое ранение военкому при мобилизации ее возлюбленного.