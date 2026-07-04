В Днепропетровске прохожие забросали сотрудников ТЦК тротуарной плиткой

В Днепропетровске сотрудник ТЦК применил огнестрельное оружие во время столкновения с местными жителями, которые пытались не допустить принудительной мобилизации мужчины. Информацию об инциденте распространили украинские СМИ.
На обнародованных кадрах видно, как работники военкомата силой заталкивают гражданина в микроавтобус, а мимо проходящие люди бросаются ему на помощь и пытаются отбить.
В ходе потасовки сотрудники ТЦК использовали газовый баллон против граждан, препятствовавших мобилизации. В какой-то момент один из работников военкомата достал пистолет, после чего на видео раздался звук выстрела.
Затем участники инцидента начали забрасывать тротуарной плиткой микроавтобус, в котором находился насильно мобилизованный. Позже люди переключились на вторую машину с работниками ТЦК, после чего оба автомобиля покинули место происшествия.
Ранее сообщалось, что в Одессе девушка нанесла ножевое ранение военкому при мобилизации ее возлюбленного.