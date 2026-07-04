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В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы

В регионе действует воздушная тревога.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.

«Взрывы в Запорожской области», — написал он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.

В подконтрольной украинским властям части региона действует воздушная тревога.

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