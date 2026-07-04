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Девочка погибла из-за ураганного ветра в Нижегородской области

Стихия обрушилась на Арзамас и район. В р.п. Выездное строительные конструкции рухнули на жилой дом, унеся жизнь ребенка.

Трагедия произошла в рабочем поселке Выездное Нижегородской области во время бушевавшего ненастья. Об этом сообщил глава Арзамаса Александр Щёлоков в своих социальных сетях. Из-за ураганного ветра строительные конструкции упали на крышу дома, в результате чего погибла девочка. Руководитель муниципалитета выразил глубокие соболезнования родителям и близким погибшего ребенка.

Шквальный ветер и ливень стали следствием резкого ухудшения погоды в Нижегородской области, о котором предупреждали спасатели МЧС. В результате удара стихии зафиксированы многочисленные нарушения энергоснабжения и случаи падения деревьев как в самом Арзамасе, так и в соседних населенных пунктах. В селах сорваны крыши нескольких частных домов. По предварительным данным, есть и другие пострадавшие.

В настоящее время аварийные бригады Арзамасского РЭС и соседних районов готовятся к ликвидации последствий ЧП. Глава города отметил, что для восстановительных работ потребуются дополнительные силы, все экстренные службы находятся на связи.

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