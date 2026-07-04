Девочка погибла из-за ураганного ветра в Нижегородской области

Шквальный ветер и ливень стали следствием резкого ухудшения погоды в Нижегородской области, о котором предупреждали спасатели МЧС. В результате удара стихии зафиксированы многочисленные нарушения энергоснабжения и случаи падения деревьев как в самом Арзамасе, так и в соседних населенных пунктах. В селах сорваны крыши нескольких частных домов. По предварительным данным, есть и другие пострадавшие.