МЧС: Ребёнка унесло течением реки на рыбалке в Астраханской области

В Астраханской области в селе Черемуха во время рыбалки ребенка унесло речным течением. Спасатели ведут поиски пропавшего мальчика. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в мессенджере «Макс».
Согласно предварительным данным, группа детей отправилась на рыбалку на реку Бузан. Уточняется, что один мальчик решил искупаться, но сильным течением его унесло, а попытки очевидцев спасти подростка оказались безуспешными.
Сейчас специалисты проводят поисковые работы.
Тем временем в Туве продолжаются масштабные поиски двух 13-летних школьниц, которые 1 июля ушли из дома и перестали выходить на связь. Немногим позднее недалеко от предполагаемого места исчезновения девочек на берегу Енисея была обнаружена обувь одной из них. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.