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Из двух горящих домов российского города эвакуировали 34 жителя

В городе Навашино Нижегородской области произошло возгорание в двух многоквартирных жилых домах, расположенных на улицах Калинина и Приозерной.

В городе Навашино Нижегородской области произошло возгорание в двух многоквартирных жилых домах, расположенных на улицах Калинина и Приозерной. Спасатели эвакуировали из зданий 34 человека, жертв и пострадавших нет.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, к ликвидации огня были привлечены шесть единиц специализированной техники и 22 сотрудника пожарной охраны. Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Информации о госпитализированных не поступало.

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