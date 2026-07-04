В Челябинске мужчина пострадал при конфликте с использованием ракетницы

А ранее житель Петрозаводска открыл стрельбу из окна на четвёртом этаже по прохожим. Под обстрел попали двое 34-летних мужчин. Оба получили огнестрельные ранения и были экстренно доставлены в больницу. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемого задержали на месте происшествия.