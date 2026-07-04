Полиция Сочи проверяет мужчину, который нес младенца за ногу вниз головой

В Сочи полиция проводит проверку по факту инцидента в поселке Красная Поляна, где мужчина нес младенца вниз головой, держа за ногу. Об этом сообщает городское управление МВД.
Очевидцы сняли мужчину на видео. Мужчина, одной рукой управляющий детской коляской, другой нес младенца за ногу. При этом ребенок раскачивался из стороны в сторону. Сотрудники полиции оперативно установили личность отца и доставили его в отдел для разбирательства.
«Инспекторы ПДН пункта полиции пгт. Красная Поляна оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 29-летний приезжий из Республики Коми… Проводится проверка, действиям мужчины будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении полиции в «Максе».
В беседе с полицейскими отец пояснил, что применил такой способ, чтобы успокоить плачущего сына.
Как ранее писал KP.RU, в Мурманске две местные жительницы похитили 13-летнюю девочку с целью получения выкупа от ее отца-предпринимателя.