Полиция Сочи проверяет мужчину, который нес младенца за ногу вниз головой

Очевидцы сняли мужчину на видео. Мужчина, одной рукой управляющий детской коляской, другой нес младенца за ногу. При этом ребенок раскачивался из стороны в сторону. Сотрудники полиции оперативно установили личность отца и доставили его в отдел для разбирательства.