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В Марий Эл 12-летний ребенок за рулем пикапа сбил двух девочек

В Марий Эл 12-летний подросток сел за руль автомобиля и наехал на двух девочек 7 и 8 лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по республике.

В Марий Эл 12-летний подросток сел за руль автомобиля и наехал на двух девочек 7 и 8 лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по республике.

Подросток находился за рулем Toyota Hilux. Авария произошла на берегу протоки Шалангуш в Звениговском районе республики.

Пострадавших детей доставили в больницу. В каком состоянии они находятся, не утоняется. Прокуратура начала проверку, по результатам которой силовики оценят действия законных представителей подростка и органов системы профилактики, сообщили в ведомстве.