В Крыму в результате атаки ВСУ погиб один человек, ещё два получили ранения

«Каждая унесённая жизнь — это большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка», — написал он в своём телеграм-канале.
В прокуратуре Республики Крым сообщили об открытии горячей линии для обращений и получения правовой помощи после атаки ВСУ на регион. Напомним, в результате ночного удара погиб один человек, ещё двое получили ранения, среди них 10-летний ребёнок.
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