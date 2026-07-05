В Крыму погиб человек при ударе ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram. Один человек погиб, двое получили ранения.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, добавил господин Аксенов. При каких обстоятельствах люди получили ранения, он не уточнил. Глава Крыма добавил, что власти полуострова окажут поддержку пострадавшим.
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