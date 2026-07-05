Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму погиб человек при ударе ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram. Один человек погиб, двое получили ранения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram. Один человек погиб, двое получили ранения.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, добавил господин Аксенов. При каких обстоятельствах люди получили ранения, он не уточнил. Глава Крыма добавил, что власти полуострова окажут поддержку пострадавшим.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше