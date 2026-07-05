В Индонезии робот применил приёмы кунг-фу против человека

Ранее Life.ru писал, что гуманоидные роботы продемонстрировали навыки игры в футбол на турнире RoboCup в Инчхоне в Южной Корее. На кадрах видно, как машины бегут за мячом, отдают передачи, бьют по воротам и пытаются обороняться. Во время матчей роботы также периодически падают, но в целом действуют всё увереннее и точнее.