Человек погиб, еще двое пострадали при атаке ВСУ на Крым

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Крыма погиб один человек, еще двое получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
— Каждая унесенная жизнь — это большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку. Глава Крыма призвал жителей сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.
Ранее свыше 10 районов Крыма оказались частично или полностью обесточенными в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил советник главы региона Олег Крючков. На круглосуточном дежурстве работают несколько десятков энергетиков, которые восстанавливают поврежденные после ударов, добавил он.