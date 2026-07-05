Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Человек погиб, еще двое пострадали при атаке ВСУ на Крым

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Крыма погиб один человек, еще двое получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Крыма погиб один человек, еще двое получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

— Каждая унесенная жизнь — это большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку. Глава Крыма призвал жителей сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Ранее свыше 10 районов Крыма оказались частично или полностью обесточенными в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил советник главы региона Олег Крючков. На круглосуточном дежурстве работают несколько десятков энергетиков, которые восстанавливают поврежденные после ударов, добавил он.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше