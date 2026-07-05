IHA: предположительно военный дрон нашли на берегу Турции

По его данным, многочисленные отряды правоохранительных органов, в том числе спецслужбы и саперы, занимаются изучением беспилотника, найденного жителями города Фильос на севере Турции. Отмечается, что, несмотря на первоначальные оценки о военном предназначении дрона, официального подтверждения этой информации не поступало.