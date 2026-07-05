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IHA: предположительно военный дрон нашли на берегу Турции

Спецслужбы проводят техническую экспертизу беспилотника с целью установления страны его происхождения.

СТАМБУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат, предположительно, военного назначения, рухнул на черноморском побережье Турции. Об этом сообщило агентство IHA.

По его данным, многочисленные отряды правоохранительных органов, в том числе спецслужбы и саперы, занимаются изучением беспилотника, найденного жителями города Фильос на севере Турции. Отмечается, что, несмотря на первоначальные оценки о военном предназначении дрона, официального подтверждения этой информации не поступало.

Спецслужбы проводят техническую экспертизу беспилотника с целью установления страны его происхождения. Также ведется расследование, как именно он попал в Черное море.

Ранее на территории Турции уже находили беспилотники в боевом снаряжении и их обломки.