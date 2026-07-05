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Самолёт Стамбул — Минводы прибыл в пункт назначения после экстренного возврата

Воздушное судно, выполнявшее рейс № 6074 из Стамбула в Минеральные Воды, совершило посадку в аэропорту назначения после того, как ранее было вынуждено вернуться в турецкий аэропорт вылета. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на воздушную гавань.

Источник: Life.ru

«Рейс № 6074 из Стамбула прибыл», — сообщил источник СМИ.

Ранее информированный источник в авиадиспетчерских кругах рассказал, что лайнер, направлявшийся из Стамбула в Минводы, развернулся в воздушном пространстве над Чёрным морем и взял курс обратно. В ФАВТ уточнили, что командир Superjet 100 авиакомпании «Азимут» принял такое решение, по предварительным данным, из-за технического сбоя на борту. Впоследствии перевозчик пояснил, что экипаж действовал в строгом соответствии с инструкциями, сброс топлива не производился, посадка в Стамбуле прошла без осложнений, а угрозы для жизни пассажиров не возникало. Для доставки пассажиров в Минеральные Воды, как подчёркивалось в сообщении авиакомпании, был направлен резервный борт.

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