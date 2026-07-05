В Крыму из-за атаки ВСУ погиб человек

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о жертвах и пострадавших в результате атаки ВСУ на территорию полуострова. По его словам, удар пришелся по северной части региона.
В результате произошедшего погиб один человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и получает необходимую медицинскую помощь.
Власти региона продолжают уточнять обстоятельства инцидента и координируют работу экстренных служб. Информация о последствиях атаки и состоянии пострадавших уточняется.
Ранее в Брянске реактивный беспилотник ВСУ ударил в жилой дом. Жертвой атаки стал мирный житель.
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