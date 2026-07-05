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В Крыму из-за атаки ВСУ погиб человек

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате атаки ВСУ на Крым.

Источник: Аргументы и факты

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о жертвах и пострадавших в результате атаки ВСУ на территорию полуострова. По его словам, удар пришелся по северной части региона.

В результате произошедшего погиб один человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и получает необходимую медицинскую помощь.

Власти региона продолжают уточнять обстоятельства инцидента и координируют работу экстренных служб. Информация о последствиях атаки и состоянии пострадавших уточняется.

Ранее в Брянске реактивный беспилотник ВСУ ударил в жилой дом. Жертвой атаки стал мирный житель.

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