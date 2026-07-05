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Предположительно военный беспилотник обнаружили на берегу Чёрного моря в Турции

На черноморском побережье Турции в городе Фильос местные жители обнаружили беспилотный летательный аппарат, который, по предварительным данным, может иметь военное предназначение. Об этом сообщает агентство IHA.

Источник: Life.ru

На месте инцидента работают многочисленные отряды правоохранительных органов, включая спецслужбы и сапёров. Несмотря на первоначальные предположения о военном характере находки, официального подтверждения этой версии пока не поступало.

В настоящий момент проводится техническая экспертиза, чтобы установить страну-производителя и принадлежность аппарата. Расследование также должно выяснить, каким образом дрон оказался в акватории Чёрного моря.

Также на днях украинский беспилотный летательный аппарат с пятью килограммами взрывчатки на борту упал в турецкой провинции Трабзон. Дрон разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты, осмотревшие обломки, установили наличие боевого заряда. Местные жители, по данным СМИ, испытали панику при виде БПЛА.

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