Предположительно военный беспилотник обнаружили на берегу Чёрного моря в Турции

На месте инцидента работают многочисленные отряды правоохранительных органов, включая спецслужбы и сапёров. Несмотря на первоначальные предположения о военном характере находки, официального подтверждения этой версии пока не поступало.
В настоящий момент проводится техническая экспертиза, чтобы установить страну-производителя и принадлежность аппарата. Расследование также должно выяснить, каким образом дрон оказался в акватории Чёрного моря.
Также на днях украинский беспилотный летательный аппарат с пятью килограммами взрывчатки на борту упал в турецкой провинции Трабзон. Дрон разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты, осмотревшие обломки, установили наличие боевого заряда. Местные жители, по данным СМИ, испытали панику при виде БПЛА.
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