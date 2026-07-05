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Парапланерист выжил после падения на Сахалине

На Сахалине спасатели нашли парапланериста после падения в Макаровском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

На Сахалине спасатели нашли парапланериста после падения в Макаровском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 4 июля в районе хребта Жданко. Очевидец рассказал, что у спортсмена сложилось крыло параплана. На место прибыли бригада скорой помощи, спасатели, полиция и лесничество. В готовности находился поисково-спасательный отряд МЧС с беспилотниками и тепловизорами.

Позже спасатели обнаружили мужчину. От госпитализации и медицинской помощи он отказался, передает MK.ru.

Ранее в Австрии легкомоторный самолет протаранил парапланеристку прямо в воздухе, однако девушка чудом выжила и смогла приземлиться. 44-летняя спортсменка стартовала с холма Шмиттенхеэ и летела над долиной Пинцгау, когда в нее врезалась Cessna под управлением 28-летнего пилота из Тироля. Винт самолета изрубил купол параплана.

Российский парапланерист Вячеслав Грибанов упал на скалы и разбился во время полета в районе Фетхие провинции Мугла, расположенной на юго-западе Турции. По данным журналистов, 37-летний парапланерист летел с 1700-метровой взлетной полосы Бабадага в районе Олюдениз.

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