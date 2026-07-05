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Смертельное ДТП: квадроциклом управлял семилетний мальчик

В селе Хвалынка Спасского муниципального округа Приморского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.

В селе Хвалынка Спасского муниципального округа Приморского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, вечером 4 июля 2026 года водитель автомобиля JAC T9 столкнулся с квадроциклом, за рулем которого находился семилетний мальчик.

От полученных травм ребенок скончался на месте. В пресс-службе уточнили, что в результате аварии пострадал еще один несовершеннолетний — шестилетний ребенок, он был госпитализирован.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Спасска-Дальнего Сергей Пчелинцев. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

На момент публикации не уточняется, находились ли дети без сопровождения взрослых, а также каким образом квадроцикл оказался в управлении семилетнего ребенка. Правоохранительные органы выясняют детали произошедшего.

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