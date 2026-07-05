Суд в Петербурге арестовал участника «Легиона “Свобода России”*

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд заключил под стражу Максима Панина, обвиняемого в участии в деятельности украинского военизированного объединения «Легион “Свобода России”*. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
— Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Панина, — говорится в сообщении.
По версии следствия, с июня 2023 года по июнь 2026 года Панин находился на территории Украины, где вступил в ряды организации, принес присягу, выполнял поручения руководства и участвовал в боевых действиях, получая денежное довольствие. Его задержали 2 июля и предъявили обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ. Суд отправил его под стражу до 1 сентября 2026 года.
Ранее 19-летний москвич призывал вступать в террористические организации «Легион “Свобода России”* и Русский добровольческий корпус»*. Молодого человека задержали и возбудили уголовное дело. По решению суда его отправили за решетку на восемь лет.
*Запрещенные в России террористические организации.