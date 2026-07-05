Суд в Петербурге арестовал участника «Легиона “Свобода России”*

По версии следствия, с июня 2023 года по июнь 2026 года Панин находился на территории Украины, где вступил в ряды организации, принес присягу, выполнял поручения руководства и участвовал в боевых действиях, получая денежное довольствие. Его задержали 2 июля и предъявили обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ. Суд отправил его под стражу до 1 сентября 2026 года.